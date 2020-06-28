"جونسون" يتعهد بإنفاق مليارات الجنيهات لبناء الاقتصاد البريطاني

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإنفاق مليارات الجنيهات لإنقاذ الاقتصاد البريطاني من التأثير الشديد لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي"، اليوم الأحد، أوجز رئيس الوزراء خططه للانتعاش الاقتصادي للبلاد قائلاً، إنه سوف يضاعف تعهده بـ"رفع مستوى" توزيع الثروة في جميع أنحاء البلاد، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وتشمل هذه فرقة عمل جديدة بقيادة المستشار ريشي سوناك، والتي ستشهد بناء مستشفيات ومدارس ومنازل جديدة، وعدد من مشاريع البنية التحتية التي سيتم الانتهاء منها وفرص عمل جديدة تم إنشاؤها كجزء من جهد لإعادة بناء البلاد "تعود إلى الصحة."

سيتم تسمية فرقة العمل باسم "Project Speed" حيث تهدف إلى تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وقال "جونسون": "سوف نتأكد من أن لدينا خطط لمساعدة الناس الذين لم تعد وظائفهم القديمة موجودة للحصول على الفرص التي يحتاجونها. نحن بالتأكيد لن نعود إلى التقشف قبل 10 سنوات."

في مقال صحيفة "ميل أون صنداي"، تم تصوير رئيس الوزراء وهو يقوم بعمليات ضغط في مكتبه في داونينج ستريت وقال، إنه أصبح "لائقًا مثل كلب الجزار" بعد تعافيه من فيروس كورونا، مضيفًا: "سترتد البلاد إلى الأمام، وبالتأكيد أشعر بالامتلاء بالفول. لم أشعر أبدًا بتحسن."

ومن المتوقع أن يعلن "جونسون" تفاصيل هذه الخطط في خطاب في ميدلاندز يوم الثلاثاء.

وقال "جونسون" للصحيفة: "سنحتاج إلى خطة ديناميكية ملتزمة للغاية: ليس فقط للبنية التحتية، وليس فقط للاستثمار ولكن للتأكد من أن الشباب لديهم الثقة التي يحتاجونها أننا سنساعدهم في الوصول إلى مكان من العمل، للحفاظ على مهاراتهم، لمواصلة التعلم في العمل والحصول على وظيفة ذات أجور عالية ومهارات عالية من شأنها أن تجعلهم في وضع جيد لفترة طويلة قادمة."

وأوضح، أن الحكومة لديها خطط لتطوير أماكن العمل والتدريب المهني للشباب من أجل إدخال الناس إلى مكان العمل.

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، إن خطط الحكومة ما بعد كوفيد ستشهد إنفاق الأموال على الطرق الجديدة واتصالات النطاق العريض.


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