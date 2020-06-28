مايا دياب عبر "إنستجرام" أفكر في تعلم مهارات التزلج

Advertisements

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مايا، خلال الصورة بإطلالة ساحرة مرتدية شميز أسود ، وچيب قصيرة سوداء وانتعلت معه حذاء قصير ذو كعب ، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها يبرز جمال ملامحها.



وعلقت قائله : أفكر في تعلم بعض مهارات لوح التزلج .



يذكر أن آخر اعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.