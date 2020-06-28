نجم الاهلي ينتظر رد الإدارة للرحيل إلى الدوري البرتغالي

تدرس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المفاوضات حول العرض المالى المقدم من نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى لاستعارة ناصر ماهر لاعب الفريق المُعار لسموحة مقابل 120 ألف دولار.





ويتواجد ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلى، فيالوقت الحالي في سموحة حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، وجدد رغبته فى الاستمرار مع الفريق السكندرى الموسم المقبل في حال لم تكتمل مفاوضات الفريق البرتغالي ، كما أن مدرب الأهلي رينيه فايلر رفض عودته للفريق.





وجاء ذلك العرض بعد تألق اللاعب مع فريق سموحة الاسكندري خلال الموسم الحالى وساعد فريقه فى تسجيل العديد من الأهداف وصناعة البعض الآخر، بالإضافة لحالة الاستقرار التى يعيشها اللاعب مع الفريق.





جدير بالذكر أن المدرب العام للفريق، عقد ديفيد سيزا، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش، وانطلق مران المجموعة الأولى فى الثامنة والنصف صباحا، وفقا الجدول التدريبى الذى أعده الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فيما خاض صالح جمعة جلسة فى الجيم على هامش المران، وفقاً لتعليمات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق المتواجد حالياً فى سويسرا لقضاء إجازة عدة أيام برفقة أسرته.



