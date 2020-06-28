"بنفس التيشرت".. مصطفى خاطر مع نجم مسرح مصر عبر "إنستجرام"

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:00 م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
مي مرسي
شارك الفنان مصطفى خاطر صورة من أحدث جلسات تصوير له، تجمعه بالفنان محمد عبد الرحمن زميله بمسرح مصر، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "خاطر" تعليقا قائلا "صدفة غريبة"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "التيشرت ده بلبسه في البيت"،"إيه الجمال ده وخفة الدم ديه"،"أحلى سلطان في الدنيا".

وكانت آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر مشاركته في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "عمر ودياب"،وهو بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله ونهال عنبر، ومحمد محمود وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من المسلسلات
"بنفس التيشرت".. مصطفى خاطر مع نجم مسرح مصر عبر "إنستجرام"
"بنفس التيشرت".. مصطفى خاطر مع نجم مسرح مصر عبر "إنستجرام"
"بنفس التيشرت".. مصطفى خاطر مع نجم مسرح مصر عبر "إنستجرام"
"بنفس التيشرت".. مصطفى خاطر مع نجم مسرح مصر عبر "إنستجرام"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى خاطر الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

منذ أقل من ساعة

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

منذ حوالي 4 ساعات

قبل أيام من صرفها.. ننشر قائمة المستحقين لـ"العلاوات الخمس"

منذ ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ 17 دقيقة

أجايي يحسم مصيره مع الأهلي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- الأهلي يحدد المقابل المادي للموافقة على انتقال ناصر ماهر لناسيونال ماديرا البرتغالي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

مصطفى خاطر يروج لمسلسله "عمر ودياب" في سباق رمضان 2020

"أخواتي ملوك الكوميديا".. أحمد فهمي يهنئ مصطفى خاطر وعلى ربيع بمسلسل "عمر ودياب"

علي ربيع يروج لمسلسل "عمر ودياب" برفقة مصطفى خاطر

إدوارد يهنئ جمهوره بشهر رمضان ويروج لمسلسله "فرصة تانية"

لهذا السبب.. علي ربيع يوجه الشكر لمتابعيه

علي ربيع يكشف عن مهاراته في كرة القدم.. والجمهور "حريف"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:41 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

04:51 م

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن