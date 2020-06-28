"بنفس التيشرت".. مصطفى خاطر مع نجم مسرح مصر عبر "إنستجرام"
الأحد 28/يونيو/2020 - 05:00 م
مي مرسي
شارك الفنان مصطفى خاطر صورة من أحدث جلسات تصوير له، تجمعه بالفنان محمد عبد الرحمن زميله بمسرح مصر، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "خاطر" تعليقا قائلا "صدفة غريبة"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "التيشرت ده بلبسه في البيت"،"إيه الجمال ده وخفة الدم ديه"،"أحلى سلطان في الدنيا".
وكانت آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر مشاركته في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "عمر ودياب"،وهو بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله ونهال عنبر، ومحمد محمود وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من المسلسلات
وكتبت "خاطر" تعليقا قائلا "صدفة غريبة"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "التيشرت ده بلبسه في البيت"،"إيه الجمال ده وخفة الدم ديه"،"أحلى سلطان في الدنيا".
وكانت آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر مشاركته في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "عمر ودياب"،وهو بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله ونهال عنبر، ومحمد محمود وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من المسلسلات
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا