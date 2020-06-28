"بنفس التيشرت".. مصطفى خاطر مع نجم مسرح مصر عبر "إنستجرام"

Advertisements

شارك الفنان مصطفى خاطر صورة من أحدث جلسات تصوير له، تجمعه بالفنان محمد عبد الرحمن زميله بمسرح مصر، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "خاطر" تعليقا قائلا "صدفة غريبة"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "التيشرت ده بلبسه في البيت"،"إيه الجمال ده وخفة الدم ديه"،"أحلى سلطان في الدنيا".



وكانت آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر مشاركته في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "عمر ودياب"،وهو بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله ونهال عنبر، ومحمد محمود وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من المسلسلات