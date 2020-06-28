خاص- الأهلي يحدد المقابل المادي للموافقة على انتقال ناصر ماهر لناسيونال ماديرا البرتغالي

حدد مسؤولو النادي الأهلي طلباتهم المادية للموافقة على انتقال ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر، للانتقال لصفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي.





وقدم نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي عرضًا رسميا إلى النادي الأهلي لضم ناصر ماهر لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن مسؤولو النادي الأحمر، قاموا بالرد على عرض نادي ماديرا البرتغالي وطلبوا الحصول على مقابل ٢٠٠ ألف دولار للموافقة على إعارة ناصر ماهر للنادي البرتغالي.





وأضاف المصدر بأن النادي البرتغالي عرضوا دفع ١٢٠ ألف دولار لضم اللاعب موسما على سبيل الإعارة لكن مسؤولو الأهلي طلبوا زيادة المقابل المادي للموافقة على انتقال اللاعب.



