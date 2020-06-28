"ترامب" يكشف حقيقة إبلاغه بالمكافآت الروسية لقتل القوات الأمريكية بأفغانستان

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
شف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه لم يطلع قط على الجهود الروسية لدفع مكافآت للمتشددين المرتبطين بحركة طالبان لقتل القوات الأمريكية في أفغانستان، منتقدًا تقريرًا لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنه تم إخباره بالمكافآت ولكنه لم يتحرك للرد على موسكو.

وكتب "ترامب" على "تويتر"، قائلًا: "لم يطلعني أحد أو يخبرني، سواء نائب الرئيس بنس، أو رئيس الأركان مارك ميدوز، حول ما يسمى الهجمات التي يشنها الروس على قواتنا في أفغانستان، كما ورد من خلال مصدر مجهول من قبل الأخبار المزيفة. الجميع ينكر ذلك ولم تكن هناك هجمات كثيرة علينا"، داعيًا الصحيفة إلى الكشف عن مصدرها، كما أوردت وكالة "رويترز".

نفى البيت الأبيض يوم السبت، أيضًا، أن "ترامب" اطلع على معلومات المخابرات الأمريكية بشأن هذه القضية، لكنه لم يتطرق إلى مزايا المخابرات.

وقال مدير المخابرات الوطنية، أيضًا، إن "ترامب" ونائب الرئيس مايك بنس، لم يتم إطلاعهما على ذلك، ووصف تقرير التايمز بأنه غير دقيق.

وذكرت صحيفة التايمز يوم الجمعة، أن المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن وحدة المخابرات العسكرية الروسية المرتبطة بمحاولات اغتيال في أوروبا عرضت مكافآت على الهجمات الناجحة العام الماضي على الجنود الأمريكيين وقوات التحالف، وأنه يعتقد أن المسلحين الإسلاميين أو المرتبطين بهم قد جمعوا بعض أموال المكافآت.

ورفضت وزارة الخارجية الروسية التقرير.

وقال ديمقراطيون، إن التقرير وإنكار "ترامب"، كانا آخر دليل على رغبة الرئيس في تجاهل المزاعم ضد روسيا واستيعاب الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، لبرنامج "هذا الأسبوع" على قناة إ"يه بي سي": "هناك شيء خاطئ للغاية هنا. ولكن هذا يجب أن يكون له إجابة".

وأضافت: "قد تعتقدوا، في اللحظة التي يسمع فيها الرئيس عنها، يريد معرفة المزيد، بدلاً من إنكار أنه يعرف أي شيء". موضحة، أن "ترامب" قدم بالفعل "هدايا" لـ"بوتين" من خلال تقليص القيادة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي، وخفض القوات الأمريكية في ألمانيا ودعوة روسيا إلى العودة إلى مجموعة الثماني.

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

منذ حوالي 3 ساعات

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

نجم الأهلي يرفض كل العروض

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

أجايي يحسم مصيره مع الأهلي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

اخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:41 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

04:10 م

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن