إطلالة ساحرة لهنادي مهنا على الشاطئ

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:58 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
الفجر الفني



نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"

وكانت الصورة سيلفي على الشاطئ، ارتدت تيشرت كت أحمر اللون، وكان شعرها منسدل، وتبتسم.


حازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"لا اله الا الله ..ايه الجمال ده" ، وكتب معجب آخر:"ماشاء الله زي القمر" ، وقال آخر:" ايه الحلاوة دي".


شاركت هنادي مهنا في مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.


وكان العمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


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