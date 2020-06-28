التضامن تضع قواعد عودة الموظفين للعمل بعد رفع الحظر

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:35 م
نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي
نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي
آيات عامر
أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، عن قواعد عودة الموظفين للعمل بدوان عام الوزارة وذلك في إطار توجه الحكومة نحو التخفيف التدريجي للإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت القباج، عودة العمل بديوان عام الوزارة بكامل طاقتها الوظيفية اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المقررة.

وقد استثنت القباج في قرارها من العودة للعمل الموظفة الحامل والمصابون بأمراض مزمنة منها الكبد والأورام والكلى والامراض التنفسيه الحادة، وذلك بعد تقديم تقرير معتمد بحالته الصحية من مستشفى التأمين الصحي، كما يمنح الموظفين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أجازة مرضية إستثنائية بحد أدني أربعة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ بالإصابة ويمكن مدها لحين إتمام الشفاء وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب مع تقديم ما يفيد إصابته.

وأشارت إلي منح إجازة إستثنائية للموظف المخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد بعد تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس.

كما أكدت القباج على ضرورة مراعاة الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامات وعدم التجمع ومراعاة التباعد الإجتماعي ونظافة الأيدي بإستمرار بالماء والصابون وتعقيم الأماكن المعرضة لتجميع الفيروس، وقد قامت الوزارة بتوفير الكمامات والمطهرات لهذا الغرض.

قرارات الحكومة

وكان قد  أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالإجراءات التي بدأت العمل بأحكامها اعتبارًا من أمس السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.

ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق. 

ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.

وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السُلطات المُختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.

أما المادة الثالثة فقد نصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.

وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الموظفين التضامن الإجتماعي الإجازة الاستثنائية إلغاء الحظر

أخبار تهمك

نجم الأهلي يرفض كل العروض

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أجايي يحسم مصيره مع الأهلي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ ساعتين و 46 دقيقة

اخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعقيم مساجد الدقهلية قبل إعادة افتتاحها غدا (فيديو وصور)

مقاهي فيصل تستعد للافتتاح بعد حظر 90 يوما بسبب كورونا (صور)

بـ"الكمامة".. إقامة أول صلاة فجر جماعة بعد رفع الحظر جزئيًا (صور)

بعد حظر ثلاثة أشهر.. مقهى بـ"عزبة النخل" تستعد للعودة للعمل

الحياة تعود لطبيعتها داخل مساجد بورسعيد.. والمحافظ يشارك المصلين

إجراءات احترازية مكثفة لاستقبال المصلين بالكمامات في مساجد الدقهلية.. صور

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:41 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

04:10 م

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن