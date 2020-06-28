التضامن تضع قواعد عودة الموظفين للعمل بعد رفع الحظر

أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، عن قواعد عودة الموظفين للعمل بدوان عام الوزارة وذلك في إطار توجه الحكومة نحو التخفيف التدريجي للإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكدت القباج، عودة العمل بديوان عام الوزارة بكامل طاقتها الوظيفية اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المقررة.





وقد استثنت القباج في قرارها من العودة للعمل الموظفة الحامل والمصابون بأمراض مزمنة منها الكبد والأورام والكلى والامراض التنفسيه الحادة، وذلك بعد تقديم تقرير معتمد بحالته الصحية من مستشفى التأمين الصحي، كما يمنح الموظفين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أجازة مرضية إستثنائية بحد أدني أربعة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ بالإصابة ويمكن مدها لحين إتمام الشفاء وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب مع تقديم ما يفيد إصابته.





وأشارت إلي منح إجازة إستثنائية للموظف المخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد بعد تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس.





كما أكدت القباج على ضرورة مراعاة الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامات وعدم التجمع ومراعاة التباعد الإجتماعي ونظافة الأيدي بإستمرار بالماء والصابون وتعقيم الأماكن المعرضة لتجميع الفيروس، وقد قامت الوزارة بتوفير الكمامات والمطهرات لهذا الغرض.





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