ليفانتي يمطر شباك ريال بيتيس برباعية في الدوري الإسباني

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
وكالات
فاز فريق ليفانتي على ضيفه ريال بيتيس 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف ليفانتي بورخا مايورال وإينيس بردهي وخوسي لويس موراليس وروبن روتشينا في الدقائق 22 و35 و50 و59، فيما سجل هدفي ريال بيتيس سيرخيو كاناليس في الدقيقة 70 وخوان ميجيل خيمينيز لوبيز في الدقيقة 87.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 37 نقطة في المركز الثالث عشر.

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