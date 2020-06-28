تعرف على موعد لايف أحمد جمال على "iRead Club"

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أعلن الفنان أحمد جمال عن موعد اللايف الذي سيقوم به للتواصل مع جمهوره والغناء معهم، فقام جمال بإعادة نشر منشور صفحة "iRead Club" الذي كان يوجد به تفاصيل اللايف.



كتبت الصفحة الرسمة ل "iRead Club" منشور تقول فيه :"خليكوا جاهزين لل Live الجاي معانا لأنكم أكيد هتستمتعوا وتستفيدوا منه!

استنونا في iRead Club Season 2 يوم التلات الساعة ٩ بليل..هيكون معانا لايف على صفحتنا على فيسبوك الفنان أحمد جمال في نقاش مفتوح عن ايه الكتب اللي بيقرأها في الحظر، وايه الكتب اللي بيقترحها علينا عشان نقرأها ونقاوم الزهق، وحاجات تانية كتير".





حاز المنشور على اعجاب الكثير، وعلق الجمهور قائلاً:"منتظرينك يا جيمي" وكتب معجب آخر:" ايه الاخبار الحلوة دي" ، وقال آخر:"منتظرين على نار".







طرح المطرب أحمد جمال، أغنية جديدة له بعنوان "جيل بطل" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعلى جميع مواقع التواصل الإجتماعي.



أغنية "جيل بطل" من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.







وقال المطرب أحمد جمال، فى تصريحات صحفية مؤخرًا أنه سعيد جدا بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليبياد طوكيو 2021 بأغنية " جيل بطل " التي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام والذى شاهد خلال آخر ١٠ سنوات من حياته الكثير من المشكلات.



وأضاف أنه يتمنى تقديم أغنية بشكل مناسب، وبصورة تحفيزية للشباب وأبطال مصر، كما يتمنى عودة مصر بالكثير من الميداليات من اليابان، لتزيد انتصارات الشعب المصرى.



