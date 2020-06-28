تعرف على مواعيد إجازة البنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

حدد كلا من مجلس إدارة البنك المركزي والبورصة المصرية، مواعيد إجازات العاملين بها بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

إجازة البنوك :





وكشف البنك المركزي أنه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، على أن يُستأنف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020 أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو يُستأنف العمل بها صباح يوم الخميس المـوافـق 2 يوليو 2020.

إجازة البورصة المصرية:

وقررت إدارة البورصة تعطيل العمل بها يوم الثلاثاء القادم بمناسبة ذكرى 30 يونيو ، على أن يستأنف العمل بها يوم الأربعاء الموافق 1-7-2020.



