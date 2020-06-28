عاجل.. ياسر خليل يقاضي شقيق شيرين عبدالوهاب (صورة)

رفع المنتج المصري ياسر خليل، دعوى قضائية ضد محمد السيد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين، يتهمه فيها بالسب والقذف، لما بدر منه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وصرح به ونشره من أخبار تسيء لسمعته وشرفه هو وأسرته.

وتحدد يوم ٥ سبتمبر المقبل موعدًا لجلسة النظر في الدعوى المقامة من ياسر ضد محمد عبد الوهاب الشهير بكونج، أمام محكمة جنح البساتين.

شقيق شيرين كان اختلق قصة، ضد واحدة من أكبر معجباتها تدعى (ابتهاج العبدلي)، واتهمها أنها هي من نشرت شائعة خلاف شيرين مع حسام بتوصية من مدير أعمالها السابق ياسر خليل، وادعى أن المعجبة على علاقة بياسر خليل، وتحدث عنه بشكل غير لائق عبر حسابه الرسمي على موقع Twitter.