لتزام أصحاب المقاهي في الإسكندرية بالإجراءات الاحترازية (صور)



جاء ذلك بناءًا على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن المرور على الكافيهات والكافتريات التي تم إعادة تشغيلها، والتأكد من قيامها بتطبيق كافة الشروط والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة رواد تلك المنشآت والعاملين بها.



وقال اللواء جمال رشاد، إنه تم التركيز خلال الحملة على وجود سافةة 2متر بين كل طاولة واخرى، وايضا استقبال 25%من الطاقة الاستيعابية للجمهور، وكذلك تم التأكد من ارتداء أطقم العاملين بتلك المنشآت للكمامات مع تواجد المطهرات بكمية كافية ووجود أعمال نظافة مستمرة لدورات المياه.



وأضاف رئيس مصايف الإسكندرية، أنه قد ظهرت بعض الملاحظات والمخالفات أثناء المرور تم تلافيها وقت المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي اتضح تعمد أصحابها ارتكابها وأهمها عدم الالتزام بنسبة 25%من طاولات ومقاعد المنشأة.



وأوضح أنه تلاحظ اثناء المرور حرص أصحاب المنشآت علي توفير قارئ لدرجات الحرارة لقياس درجة الحرارة لرواد المنشأة، موضحا أن الادارة المركزية للسياحة والمصايف تركز في المرور علي المقاهي والكافتريات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية حرصا علي الصحة العامة ومنعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.



ونوه رشاد إلي إستعداد الادارة المركزية للسياحة والمصايف لإستقبال الشكاوي بخصوص المقاهي والكافتريات التي تخالف تعليمات التشغيل وذلك علي خطوط الشكاوي أو علي صفحة الادارة الرسمية.





أعداد المصابين بكورونا



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 403 مصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

قام اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ومحمد طلحة مدير عام إدراة السياحة، يرافقهما مجموعة من مفتشي الإدارة، بالمرور على العديد من الكافتريات والمقاهي، حيث تلاحظ التزام أصحاب تلك المنشآت بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والضوابط التي وضعتها الإدارة والتي يلزم تنفيذها لإعادة التشغيل.