أرسنال يحقق فوزا قاتلا على شيفيلد ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزا قاتلا على نظيره شيفيلد يونايتد بعدما تفوق عليه ه بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجح اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي في تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء في الدفيقة 25، فيما عدّل شيفيلد الوضع في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب ديفيد ماكجولدريك.





وأحرز الإسباني داني سيبايوس الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 91، ليخطف فوزا قاتلا لفريقه ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.