كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بتدعيم هذا المركز

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة التعاقد مع لاعب وسط مدافع بداية من الموسم الجديد، ليكون بديلا لطارق حامد لاعب الوسط وذلك تحسباً لتعرضه للايقاف أو الإصابة.





وعلى الرغم من أرتفاع المقابل المادي للاعب بيراميدز نبيل عماد دونجا، إلاان ادارة القلعة البيضاء قطعت أشواط كبيرة في ملف التعاقد مع اللاعب في ظل عدم اقتناع كارتيرون بلاعب الفريق محمد حسن وعدم جاهزية محمود عبدالعزيز الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.







