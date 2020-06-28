إيبارشية مطاي تُعلق فتح أبواب الكنائس حتى هذا الموعد

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أعلنت إيبارشية مطاي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أنها قررت استمرار غلق أبواب كنائسها وتعليق القداسات والأنشطة والخدمات بها حتى منتصف شهر يوليو المقبل.



وقالت الايبارشية في بيان لها، اليوم الأحد، إن قرار استمرار غلق أبواب الايبارشية جاء بعد استطلاع رأي مجمع الكهنة ورصد ارتفاع عدد المُصابين في مناطق كثيرة داخل الايبارشية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، الى أن يتم اتخاذ القرار المناسب عقب المدة المحددة.





وأكد البيان أن الكنيسة مستمرة في تقديم خدمات التربية الكنيسة والاجتماعية والأنشطة لجميع المراحل التعليمية والفئات العمرية المختلفة وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، مضيفًا أن صلاة قداس عيد الرسل سيكون مقتصر على حضور الاب الكاهن وثلاثة شمامسة فقط أما في الكنائس التي يزيد عددها عن ثلاثة كهنة فيقتصر صلاة القداس على الكهنة فقط.





إجراءات فتح الكنائس

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن أهم الإجراءات الواجب إتباعها في الايبارشيات التي ستقوم بالفتح التدريجي مستقبلًا وهي كالآتي:

استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد وكافة الاجتماعات والأنشطة. الخدمية بمختلف أنواعها في جميع الايبارشيات بلا استثناء، يسمح بالمشاركة في صلوات الجنازات لأسرة المتوفى فقط.



يسمح بالمشاركة في صلوات سر الزيجة (الإكليل) لعدد ستة أفراد فقط في الصلوات إلى جانب الكاهن والعروسين والشماس، تغلق كافة دورات المياه ويراعي التباعد الاجتماعي بالنسبة لخدمات الكانتين ومكتبات البيع بجميع الكنائس وذلك في وقت القداس اليومي.



يؤدي صلاة القداس كاهن واحد فقط وأربعة شمامسة داخل وخارج الهيكل وعشرون فردًا فقط من الشعب، ليصبح إجمالي المشاركين في القداس ٢٥ فردًا فقط وفِي حالة استقرار الأوضاع يمكن زيادة الأعداد بعد أسبوعين.



يسمح بإقامة أكثر من قداس في اليوم الواحد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، يتولى الكاهن الخديم إتمام طقس صرف المناولة (غسل الأواني المقدسة بالماء وتناوله) بمفرده، تحجز القداسات بمواعيد مسبقة بمعرفة كل كنيسة، وذلك لإتاحة فرص متساوية للصلاة لجميع أفراد شعب الكنيسة.



تقوم كل كنيسة بتشكيل لجنة تضم من بين أعضاءها أطباء، تكون مهمتها الأساسية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بها يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسؤولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين، والتأكد من أن الداخلين ضمن المسجلين للمشاركة في القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية. على أن يرتدي أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم.



يلتزم كل مصلٍ بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وكذلك زجاجة مياه صغيرة وغطاء الرأس بالنسبة للسيدات وذلك للاستخدام الشخصي، ويمتنع تمامًا التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين. كما يمتنع أن تقوم أي كنيسة بتوزيع هذه الأدوات على المصلين.