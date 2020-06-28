أبرزهم حسن شاكوش وفلوكس.. أسرع حالات الانفصال في الوسط الفني

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شهدت الأونة الاخيرة الكثير من قصص الحب والارتباطات السريعة في الوسط الفني، والتي لم تستمر طويلاً وباءت بالفشل .



وتضمنت أبرز أسباب الانفصال المعلن عنها، انغماس أحد الطرفين في الأعمال الفنية وعدم إظهار أي نوع من الاهتمام بالآخر، الغيرة الشديدة، الخيانة، فارق السن الكبير ، والرغبة في التفرغ لعالم التمثيل وأضواء النجومية والشهرة.



وفي هذا التقرير يعرض لكم "الفجر" أسرع حالات الإنفصال في الوسط الفني .



حسن شاكوش



انفصل مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن خطيبته بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع فقط على الخطوبة، ولم يفصح شاكوش حتى الآن عن السبب وراء ذلك الانفصال .



الفنان محمد الشرنوبي



انفصل الشرنوبي عن خطيبته المنتجة سارة الطباخ التي تعد أكبر منه سناً بخمسة عشر عاماً، بعد خطبة استمرت نحو عام وثلاثة أشهر.



مي سليم ووليد فواز



لم تستمر زيجة الممثلة مي سليم والممثل وليد فواز سوي ثلاثة أسابيع فقط، فأنهما فجأه أعلنا زواجهما وفجاة ودون مقدمات أعلنا الانفصال.



رانيا يوسف



واحدة من زيجات رانيا يوسف كانت من رجل أعمال يدعي "كريم الشبراوي" ولم تستمر هذه الزيجة سوي ثلاثة أشهر.



الفنانة إيناس النجار



لم يستمر زواجها من رجل الاعمال "محمد محفوظ" سوي شهراً واحداً ووقع الطلاق بينهما ، بسبب عملها في مجال التمثيل ولأنها مرتبطة بعملها فضلته علي حياتها الشخصية.



رنا سماحة وأحمد مختار



لم يمر سوى يومين فقط على إعلان الفنانة رنا سماحة خطوبتها من عازف الجيتار أحمد مختار حتى فاجأت جمهورها بخبر انفصالها، وأكدت أن كل شيء في الحياة قسمة ونصيب، وذلك بدون الكشف عن أسباب هذا القرار المفاجئ.



أحمد فلوكس وهنا شيحة



أعلنت الفنانة حلا شيحة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس، وذلك بعد أقل من عام على زواجهما، وقالت "شيحة" في بيان صحفي إنها انفصلت عن فلوكس، قائلةً: "محصلش نصيب"، مشيرةً إلى أن الانفصال تم في هدوء وأن "كل احترام يجمعهما ولا توجد أي مشكلات".



أحمد الفيشاوي



تزوج الفيشاوي أكثر من مرة وكانت زيجته الثانية لم تستمر شهر واحد فقط وبعد الإنفصال حدث خلاف كبير بينهما.



محمد منير



تزوج الفنان محمد منير من فتاة نوبية تدعى "داليا محمد يوسف" والتى كانت تبلغ من العمر أربعين عاماً، ولكنهما انفصلا بعد أقل من خمسين يومًا من الزواج .



ناهد السباعي



تم عقد قران النجمة ناهد السباعي وقبل إقامة حفل زفاف، خرجت لتعلن عن انفصالها وإلغاء حفل الزفاف قبل إقامته بساعتين فقط.



أحمد سعد وسمية الخشاب



أعلن النجم أحمد سعد عن انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب بعد عامين من ارتباطهما ، وسبق انفصاله عن الممثلة ريم البارودي التي أعلنت أنها عانت من سوء المعاملة، في ظل وجود شائعات بأن زواجهما لم يستمر أكثر من ستة أيام.



ياسمين جمال



أعلنت الفنانة ياسمين جمال عن انفصالها عن زوجها الفنان معوض إسماعيل، بعد زواج لم يستمر سوى ثمانية أشهر تقريباً ، ولكنها لم توضح سبب ذلك الإنفصال.



أحمد جمال



أعلن المطرب أحمد جمال خير انفصاله عن المذيعة السعودية ديانا بعد خطبة تستمر أكثر من خمسة أشهر.



أحمد رمزي ونجوي فؤاد



تزوج الممثل أحمد رمزي من نجوي فؤاد ولم يستمر هذا الزواج طويلا.





أبو الليف



ومن أعجب وأغرب حالات الانفصال ، انفصال الفنان أبوالليف والفنانة علا رامي بعد عام واحد من زواجهما ، والسبب المتداول وراء ذلك الانفصال رفضه حلق لحيته عندما طلبت منه زوجته ذلك، ما دفعها إلى طلب الطلاق.