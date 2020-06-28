عاجل .. قرار من البنك المركزي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، أنه وجه منشور رسمي لجميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي بمصر بتعطيل العمل بها يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وقال البنك في بيانا رسمي، "إنه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.





وتابع، أنه من المقرار أن يُستأنف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الاربعاء الموافق 1 يوليو 2020أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو يُستأنف العمل بها صباح يوم الخميس الموافـق 2 يوليو 2020.



