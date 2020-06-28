محافظ قنا: إزالة الطوابق المخالفة في ٥ أبراج بمدينة نجع حمادي

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:27 م
قنا
قنا
بسام عبدالحميد
قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه تابع أعمال الإزالة التي تتم للأدوار العليا المخالفة فى ٥ أبراج بمدينة نجع حمادى رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الداودي أنه يجرى إزالة ٥ طوابق مخالفة بأحد الأبراج المخالفة الكائنة بميدان المحطة كما يجرى إزالة ٤ طوابق مخالفة أيضا ببرج فى طريق مصر - أسوان الزراعى داخل المدينة.

وأضاف المحافظ أنه يجرى إزالة ٥ طوابق مخالفة بأحد الأبراج بجوار مبنى المرور القديم وإزالة ٥ طوابق أخرى ببرج مخالف فى شارع المجتمع الجديد بالإضافة إلى إزالة طابقين مخالفين بأحد الأبراج فى شارع ٣٠ مارس مشيرا إلى أن أعمال الإزالة تتم على حساب ملاك الأبراج وتتم بشكل يدوى حفاظا على سلامة المارة بالشوارع. 

وأكد محافظ قنا حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المبانى القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص او تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة لافتا إلى ان الدولة سنّت مؤخرا عدد من القوانين الخاصة بتقنين أراضى الدولة والتصالح فى بعض مخالفات البناء بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفورى مع جميع المخالفين.


تطورات كورونا في مصر:
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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