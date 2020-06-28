بالتفاصيل.. تعرف على حقيقة إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا

انتشرت العديد من الأنباء، خلال الساعات القليلة الماضية، حول إصابة اللاعب باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر والإنتاج الحربي الحالي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





تضاربت الأقاويل خلال الساعات الأخيرة، لكن حسمها بعض اللاعبين المقربين من باسم مرسي، وخرج أحمد دويدار مدافع الإنتاج الحربي في رسالة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "باسم معندوش كورونا وزي الفل الحمد لله.. وربنا يشفي كل مريض".





كما نفى محمود البدري مدافع فريق الإنتاج الحربي الشاب إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "الحمدلله كابتن باسم مرسي عمل أشعة مقطعية النهاردة على الصدر وتحليل دم والنتيجة الحمد لله كانت سلبية".





وبهذا تبددت الشكوك حول إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا، بعدما أثيرت العديد من الأقاويل حول هذا الأمر.





ويعد باسم مرسي أحد أبرز العناصر الهجومية في فريق الإنتاج الحربي، حيث تم التعاقد معه مطلع هذا الموسم قادما من صفوف الزمالك في صفقة انتقال حر.





وشارك باسم، مع الإنتاج الحربي، خلال فاعليات هذا الموسم في 10 مباريات بمسابقة الدوري، وتمكن من تسجيل هدفين.





وكانت جميع فرق الدوري المصري قد أجرت المسحات الطبية على لاعبيها خلال الأيام الماضية، لإظهار الحالات المصابة بفيروس كورونا من أجل عزلها، في واحدة من الخطوات ضمن استعداداتها لاستئناف التدريبات مرة أخرى، تمهيدًا لعودة الدوري، خلال الفترة المقبلة.





وتم تحديد يوم 25 يوليو المقبل موعدًا مبدئيًا لعودة منافسات الدوري المصري الممتاز، بعدما عادت معظم الفرق للانخراط في التدريبات.