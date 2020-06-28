مدير عزل قنا العام: تعافي وخروج 21 حالة من بينهم طبيب من مصابي فيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:16 م
عزل قنا
عزل قنا
بسام عبدالحميد
قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إنه قد تم تعافي وخروج 21 حالة من بينهم طبيب من مصابى فيروس كورونا المستجد.

وتابع أنه احتفل المستشفى اليوم بتعافى وخروج 21 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم، من بينهم حالات من كبار السن واستشارى جراحة عامة بالمستشفى.

وأضاف الديب، بأن المستشفى تمكن منذ إصدار قرار بتحويله إلى حجر صحى، من تحقيق نتائج طيبة مع الحالات المصابة بفيروس كورونا والتى يتم تحويلها من مستشفيات الفرز بالمحافظة طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة.

و أشار الديب، إلى أن اجمالى الحالات التى تعافت وخرجت من المستشفى حتى اليوم يبلغ 97 حالة تعافى، بعد خضوعهم للعلاج المقرر من قبل وزارة الصحة، واهتمام ورعاية من قبل الأطقم الطبية بالمستشفى والتى لا تتوانى عن خدمة المرضى خلال فترة العلاج.

تطورات كورونا في مصر:
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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