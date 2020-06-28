إنشاء منصة إلكترونية لدعم التعليم عن بعد بجامعة الاسكندرية

وأكد نائب رئيس الجامعة على وكلاء الكليات بمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية وتكوين فرق للمتابعة بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب مع التأكيد على توزيع المعقمات والمطهرات على كافة اللجان ومتابعة عمليات التعقيم للقاعات، المدرجات، والطرقات ودورات المياه، وتوزيع الكمامات على الطلاب، قياس درجات الحرارة بصفة منتظمة، وكذلك آلية التخلص من المخلفات بطريقة دورية مع مراعاة توفير حجرات للعزل فى حالات الإشتباه.





ووافق المجلس على إنشاء المنصة الالكترونية للتدريب بجامعة الإسكندرية TMS بهدف تحقيق التاكامل بين جميع مراكز التدريب بالجامعة من خلال منصة الكترونية واحدة وفى إطار التطور فى التعلم عن بعد.





وقدم الشكر لكل من ساهم فى مبادرة " معًا نستطيع " وهى المبادرة التى أطلقتها الجامعة لدعم الطلاب والعمالة اليومية والمؤقتة والأسر الأكثر تضررًا من إجراءات الحظر والتى انتهت إلى إطلاق عدد من القوافل إلى المجتمع المحلى وتوزيع المساعدات والمواد الغذائية لأكثر من 10 آلاف أسرة متضررة مع التأكيد على تكرار مثل هذه المبادرات مستقبلًا.



