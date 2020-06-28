إنشاء منصة إلكترونية لدعم التعليم عن بعد بجامعة الاسكندرية

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:51 م
الاجتماع
الاجتماع
محمد رجب - دينا حسن
تابع الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتقنية الفيديو كونفرانس، الإجراءات الآحترازية التى اتخذتها الجامعة لإمتحانات طلاب المرحلة النهائية للعام الجامعى 2019/2020.

وأكد نائب رئيس الجامعة على وكلاء الكليات بمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية وتكوين فرق للمتابعة بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب مع التأكيد على توزيع المعقمات والمطهرات على كافة اللجان ومتابعة عمليات التعقيم للقاعات، المدرجات، والطرقات ودورات المياه، وتوزيع الكمامات على الطلاب، قياس درجات الحرارة بصفة منتظمة، وكذلك آلية التخلص من المخلفات بطريقة دورية مع مراعاة توفير حجرات للعزل فى حالات الإشتباه.

ووافق المجلس على إنشاء المنصة الالكترونية للتدريب بجامعة الإسكندرية TMS بهدف تحقيق التاكامل بين جميع مراكز التدريب بالجامعة من خلال منصة الكترونية واحدة وفى إطار التطور فى التعلم عن بعد.

وقدم الشكر لكل من ساهم فى مبادرة " معًا نستطيع " وهى المبادرة التى أطلقتها الجامعة لدعم الطلاب والعمالة اليومية والمؤقتة والأسر الأكثر تضررًا من إجراءات الحظر والتى انتهت إلى إطلاق عدد من القوافل إلى المجتمع المحلى وتوزيع المساعدات والمواد الغذائية لأكثر من 10 آلاف أسرة متضررة مع التأكيد على تكرار مثل هذه المبادرات مستقبلًا.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى تبنى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة إلى مبادرة " فكرتك " للإستفادة من أفكار الشباب الجامعى وخدمة المجتمع المدنى وتأهل 5 فرق من الجامعة بالتعاون مع كلية الهندسة. واستعرض المجلس مشروع تحالف الصناعات الغذائية والذى تقوده الجامعة بهدف تعميق التصنيع المحلى فى مجال الصناعات الغذائية.

وأكد الدكتور خالد السعدنى منسق عام تحالف الشركاء من الجامعات والمراكز البحثية والصناعية والشركات ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة ويهدف المشروع إلى تعميق التصنيع المحلى فى مجال الصناعات الغذائية والحد من استيراد الآلات والربط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية بمساعدة الباحثين المصريين.

وناقش المجلس عدة موضوعات مثل إصدار دليل إرشادى للإجراءات الإحترازية، دليل لمتاحف الجامعة، التقدم فى مشروع البصمة البيئية والعمل على إحراز مركز متقدم فى تصنيف Green Metric، والمشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومى لهذا العام والمشاركة فى جائزة Unesco فى مجال محو الأمية.

كما وافق المجلس على إنشاء مركز جامعة الإسكندرية للدعم الإحصائى كنشاط يتبع مركز خدمة المجتمع بالجامعة، الموافقة على ضم مركز اللغة الانجليزية إداريًا لمركز خدمة المجتمع بالجامعة.

واستعرض التقرير المقدم من د. كريم حلمى المدير التنفيذى لوحدة المطبعة بالجامعة عن تطوير المطبعة والارتقاء بالخدمات المقدمة بعد شراء أحدث آلات الطبع والنسخ والتجليد، كما استعرض المجلس مشروع البحث المقدم من الدكتورة آلاء أبو الفتوح يوسف الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بعنوان " الوبائية الجزيئية وآليات مقاومة مضادات الميكروبات فى المكورات العنقودية من مناطق مختلفة فى أفريقيا، مشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد الصبروت المدرس بكلية الزراعة بعنوان " دراسات جنيوميات بيئية زراعية وتصنيف جزئى للآفات المستعمرة من ذبابة الدروسوفيلا والحشرات المتغذية على الفواكة فى مصر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منصة الكترونية طلاب جامعة الاسكندرية بوابة الفجر التعليم عن بعد الإجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ ساعة و 7 دقيقة

أجايي يحسم مصيره مع الأهلي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

اخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يرفض كل العروض

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث وتطوير الفلزات

مجلس جامعة الإسكندرية يوفق على مقترح كلية الطب برعاية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

اطلاق جوائز دريم لتشجيع البحث العلمي في الصناعات الغذائية

على هامش المنتدى الإفريقي.. جامعة الإسكندرية تنظيم قوافلا طبية بدول إفريقية

اكتشاف تعاطي 9 موظفين بجامعة الإسكندرية للمواد المخدرة (صور)‎

"تجارية البحيرة" تنظم ورشة عمل عن الاتجاهات الحديثة في المجال الصناعي والزراعي (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:41 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

04:10 م

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن