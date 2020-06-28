إنشاء منصة إلكترونية لدعم التعليم عن بعد بجامعة الاسكندرية
الأحد 28/يونيو/2020 - 03:51 م
محمد رجب - دينا حسن
تابع الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتقنية الفيديو كونفرانس، الإجراءات الآحترازية التى اتخذتها الجامعة لإمتحانات طلاب المرحلة النهائية للعام الجامعى 2019/2020.
وأكد نائب رئيس الجامعة على وكلاء الكليات بمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية وتكوين فرق للمتابعة بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب مع التأكيد على توزيع المعقمات والمطهرات على كافة اللجان ومتابعة عمليات التعقيم للقاعات، المدرجات، والطرقات ودورات المياه، وتوزيع الكمامات على الطلاب، قياس درجات الحرارة بصفة منتظمة، وكذلك آلية التخلص من المخلفات بطريقة دورية مع مراعاة توفير حجرات للعزل فى حالات الإشتباه.
ووافق المجلس على إنشاء المنصة الالكترونية للتدريب بجامعة الإسكندرية TMS بهدف تحقيق التاكامل بين جميع مراكز التدريب بالجامعة من خلال منصة الكترونية واحدة وفى إطار التطور فى التعلم عن بعد.
وقدم الشكر لكل من ساهم فى مبادرة " معًا نستطيع " وهى المبادرة التى أطلقتها الجامعة لدعم الطلاب والعمالة اليومية والمؤقتة والأسر الأكثر تضررًا من إجراءات الحظر والتى انتهت إلى إطلاق عدد من القوافل إلى المجتمع المحلى وتوزيع المساعدات والمواد الغذائية لأكثر من 10 آلاف أسرة متضررة مع التأكيد على تكرار مثل هذه المبادرات مستقبلًا.
وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى تبنى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة إلى مبادرة " فكرتك " للإستفادة من أفكار الشباب الجامعى وخدمة المجتمع المدنى وتأهل 5 فرق من الجامعة بالتعاون مع كلية الهندسة. واستعرض المجلس مشروع تحالف الصناعات الغذائية والذى تقوده الجامعة بهدف تعميق التصنيع المحلى فى مجال الصناعات الغذائية.
وأكد الدكتور خالد السعدنى منسق عام تحالف الشركاء من الجامعات والمراكز البحثية والصناعية والشركات ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة ويهدف المشروع إلى تعميق التصنيع المحلى فى مجال الصناعات الغذائية والحد من استيراد الآلات والربط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية بمساعدة الباحثين المصريين.
وناقش المجلس عدة موضوعات مثل إصدار دليل إرشادى للإجراءات الإحترازية، دليل لمتاحف الجامعة، التقدم فى مشروع البصمة البيئية والعمل على إحراز مركز متقدم فى تصنيف Green Metric، والمشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومى لهذا العام والمشاركة فى جائزة Unesco فى مجال محو الأمية.
كما وافق المجلس على إنشاء مركز جامعة الإسكندرية للدعم الإحصائى كنشاط يتبع مركز خدمة المجتمع بالجامعة، الموافقة على ضم مركز اللغة الانجليزية إداريًا لمركز خدمة المجتمع بالجامعة.
واستعرض التقرير المقدم من د. كريم حلمى المدير التنفيذى لوحدة المطبعة بالجامعة عن تطوير المطبعة والارتقاء بالخدمات المقدمة بعد شراء أحدث آلات الطبع والنسخ والتجليد، كما استعرض المجلس مشروع البحث المقدم من الدكتورة آلاء أبو الفتوح يوسف الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بعنوان " الوبائية الجزيئية وآليات مقاومة مضادات الميكروبات فى المكورات العنقودية من مناطق مختلفة فى أفريقيا، مشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد الصبروت المدرس بكلية الزراعة بعنوان " دراسات جنيوميات بيئية زراعية وتصنيف جزئى للآفات المستعمرة من ذبابة الدروسوفيلا والحشرات المتغذية على الفواكة فى مصر".
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