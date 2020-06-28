رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر المصريين: "الخطر مازال قائما"

وجه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، رسالة للشعب المصري، قال خلالها: "الخطر ما زال قائما، وفيروس كورونا مازال نشطا".





وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الحذر هو السلاح الوحيد الفعال لمواجهة وباء كورونا، مشددًا على أن الدولة تعمل بكامل طاقتها على توفير كافة سبل الحماية للمواطنين.





وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لا تهاون في ارتداء الكمامات الطبية أو القماش بالأماكن العامة، مع الابتعاد عن التجمعات بأقصى درجة ممكن والحرص على التباعد الاجتماعي بترك أقل مسافة آمنة وهي متر، مع السعال والبصق في منديل، والتخلص من المنديل بصورة آمنة.





ونوه "حسني"، بأن جميع الأدوية المستخدمة لعلاج كورونا متوافرة، ولكن كل دواء له استخدام خاص بشدة الحالة، منوهًا بأن هناك دواء أمريكي يتم تصنيعه في مصر حاليًا، وهو تحت مراحل التجارب السريرية ببعض مستشفيات العزل لإثبات مدى فاعليته.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.



