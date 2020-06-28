الشرطة في اسكتلندا تغلق طرقا بجلاسكو تحسبًا لهجوم إرهابي جديد

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:32 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات

أفادت تقارير صحفية، بأن الشرطة في اسكتلندا، أغلقت طرقا في مدينة جلاسكو إثر تقارير عن هجوم جديد بسكين في المدينة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

 

وكانت أعلنت الشرطة الاسكتلندية، أعلنت في وقت سابق، أنّ مشتبها به تسبب في مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم شرطي في "حادث خطير" بمدينة جلاسكو.

 

ونقلت وسائل إعلايمة، عن مصادر بريطانية، أن منفذ هجوم مدينة جلاسكو كان يعاني من اضطرابات نفسية.

 

وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إلى أن "التقارير الورادة من جلاسكو مقلقة للغاية"، مناشدة الجميع بـ"التزام نصائح الشرطة وتجنب المنطقة"، معبرة عن شكرها لخدمات الطوارئ لأنها تواصل الاستجابة لهذا الحادث.

 

وعلق رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات صحفية، على الحادث، قائلًا: "شعرت بأسي بالغ لحادث جلاسكو المروع، قلبي مع الضحايا وعائلاتهم".

 

 

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