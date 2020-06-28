بكين تزيد من قدرة اختبار فيروس كورونا لتصل إلى ثلث السكان

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
عززت العاصمة الصينية، بكين، جهود اختبار فيروس كورونا المستجد واختبرت نحو ثلث سكان العاصمة حتى الآن، حسبما قال مسؤول في المدينة، اليوم الأحد، حيث تسعى السلطات للسيطرة على تفشي المرض الناشئ عن سوق الجملة في منتصف يونيو.

وصرح تشانج كيانج، المسؤول باللجنة البلدية ببكين، في مؤتمر صحفي، بأنه حتى ظهر الأحد، جمعت بكين 8.29 مليون عينة من المرضى للاختبار وأكملت 7.69 مليون اختبار، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "تشانج": "هذا يعني أننا اختبرنا بالفعل جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الاختبار. إننا نقوم أيضًا بإجراء فحوصات واسعة النطاق للمناطق الرئيسية والسكان الرئيسيين في المدينة ونحسن قدرتنا على الاختبار"، مضيفًا، أن بكين تتلقى أيضًا دعمًا طبيًا من مقاطعات أخرى.

ووفقًا لما ذكره "تشانج"، فإن الاختبار يتم على دفعات ويشمل عمال من السوق والمقيمين في الأحياء المجاورة. كما سيتم اختبار الطلاب والعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية والعاملين في مجال النقل والمصارف ومحلات السوبر ماركت والتسليم السريع وصناعات صالون التجميل.

وأضاف "تشانج"، أن قدرة الاختبار اليومية لبكين زادت إلى 458 ألفا يوميا.

أبلغت بكين عن أول حالة إصابة بها من تفشي المرض في سوق شينفادي في 11 يونيو و 311 شخصًا في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون شخص أثبتت إصابتهم بالفيروس منذ ذلك الحين.

أبلغت الصين يوم الأحد عن 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، منها 14 حالة من بكين.

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