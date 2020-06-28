تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.04% في ختام أول جلسة في الأسبوع









أنهى سوق مسقط تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04 %، عند مستوى 3524.47 نقطة، خاسراً 1.3 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الخميس الماضي ، متأثراً بتراجع الأسهم القيادية، وانخفض مسقط للتمويل 2.04 %، والشرقية للاستثمار 1.52 %، والمدينة تكافل 1.49 %.





وعلي مستوي أداء القطاعات ببورصة مسقط اليوم فقد تصدر الإرتفاعات القطاع المالي بنسبة 0.13 %، وارتفع قطاع الخدمات 0.03 %، وارتفع قطاع الصناعة 0.01 %.





وتراجع حجم التداولات ببورصة مسقط اليوم إلى 7.91 مليون سهم، مقابل 8.46 مليون سهم بالجلسة الماضية، وتراجعت قيمة التداولات إلى 896.81 ريال، مقابل 1.29 مليون ريال بجلسة الخميس.





وتصدر سهم الباطنة للطاقة الأسهم الأنشط حجماً بسوق مسقط اليوم، بتداول 1.59 مليون سهم، فيما تصدر البنك الوطني العماني بقيمة 201.02 ألف ريال.