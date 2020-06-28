المغرب: تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:13 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية المغربية، اليوم الأحد، أن 9 جهات في البلاد شهدت 109 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وسجلت وزارة الصحة المغربية، 46 حالة في جهة طنجة و19 بمراكش آسفي، و13 بجهة العيون الساقية الحمراء و11 في الدار البيضاء سطات، و10 بالرباط سلا القنيطرة و6 في جهة فاس مكناس، و5 بكلميم وادي نون و1 في جهة بني ملال خنيفرة و1 في جهة سوس ماسة. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالوباء في البلاد إلى 11986 حالة.

 

وأكدت الصحة المغربية، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات عند 220 حالة .

 

وأكدت وزارة الصحة المغربية، شفاء 7 مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 8730، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 627958 حالة .

 

وكانت الصحة المغربية، شددت على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

 

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