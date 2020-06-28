خطوة جديدة من صالح جمعة لاستعادة لياقته البدنية في الأهلي

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
محمد الصو
خضع صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريبات شاقة تحت قيادة عبدالرحمن سعيد طبيب التغذية بالفريق، خلال الساعات الماضية.

وجاءت تدريبات اللاعب تحت قيادة طبيب التغذية في صالة الجيم الخاصة بالتتش، من أجل العودة إلى لياقته البدنية وإنقاص وزنه بعد زيادته مؤخرًا.

ومازال جمعة، يخوض تدريباته منفردًا بعيدًا عن صفوف الفريق، بناءً على أوامر من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يرغب في رحيله.

وأعلن فايلر، خلال مؤتمر صحفي لإحدى المباريات قبل توقف النشاط الرياضي، عن رغبته في رحيل صالح جمعة عن صفوفه ولو على سبيل الإعارة في ظل عدم الاعتماد عليه بالفترة المقبلة.

وتلقى اللاعب مؤخرًا، عدة عروض خارجية ومحلية للرحيل عن المارد الأحمر، إلا أنه تمسك بالحصول على فرصته، وفي حال رحيله يفضل عدم اللعب في الدوري المصري.

وعاد الفريق الأربعاء الماضي، للتدريبات الجماعية بعد قرار رئاسة الوزراء بعودة النشاط الرياضي عقب توقفه لما يقرب من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

أزمة جديدة تهدد مستقبل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

المقاولون العرب يرفع مطالبه لبيع طاهر محمد للأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

نجم الأهلي يرفض كل العروض

منذ 40 دقيقة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ يوم

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أجايي يحسم مصيره مع الأهلي بقرار مفاجئ

منذ ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

01:31 م

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

11:43 ص

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن