مؤشر سوق البحرين يهبط 0.17% بختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% خاسراً 2.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 532.3 ألف درهم.









وقطاعياً ، فقد هبط بسوق البحرين المالي خلال تداولات اليوم الأحد ، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.24% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 6.43%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.65% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%.



