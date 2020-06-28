جلسة الختام .. تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.07%

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:05 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

أنهي سوق دبي  المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% خاسراً 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2085.04 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 70 مليون درهم ليغلق عند مستوى 294.56 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 187.5 مليون سهم محققة ما قيمته 130 مليون درهم من خلال تنفيذ 2247 صفقة لعدد 33 سهماً.


 وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.65%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.84%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%.
 
وقفزت 9 أسهم بسوق دبي المالي  خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.20%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.70%، فيما تراجع 20 سهماً، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 92.1 مليون ورقة بقيمة 28.6 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 1.94%.

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