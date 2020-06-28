صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الأحد

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:00 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحاً 2.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5170.45 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5656.43 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى  بنسبة 0.21% رابحاً 8.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4210.57 نقطة، وقفز مؤشر رئيسى  50 بنسبة 0.21% رابحاً 8.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4189.30 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 155.3 مليون سهم بقيمة 21.2 مليون دينار كويتى عبر 6570 صفقة.



 وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.77%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

 
وجاء سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت  بارتفاع نسبته 15.25%، يليه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 11.92%، ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم شركة وربة للتأمين القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.35% ثم سهم الشركة المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 5%، ثم سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 4.83%.

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