موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:29 م
ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي
يلتقي فريق مانشستر سيتي أمام نظيره ليفربول، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.

وكان ليفربول قد حسم بطولة الدوري الإنجليزي مبكرًا، قبل 7 جولات من نهاية البطولة، وبفارق كبير عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول
وتقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وليفربول في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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