الأسهم القيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة 0.38% .. و"السوقي " يفقد 525 مليون جنيه





تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، وهو بداية جلسات الأسبوع، في موجة كبير من جنى الأربح و التى بدأها يوم الخميس الماضي وضغوط علي الأسهم القيادية تزامناً مع قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ، مع تداولات شبه متوسطة





وفقد رأس المال السوقى للبورصة بنحو 525 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 586.345 مليار جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10848 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1399 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2184 نقطة.





وسجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو 756.5 مليون جنيه علي عدد285.5 مليون سهم عبر تنفيذ 33.7ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 171 شركة ارتفع منه 75 شركة وانخفض 76 شركة واستقر 20 شركة .



وإتجهت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة 27.1 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 10.9% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو 14.9 مليون جنيه 12.1 مليون جنيه بنسب إستحواذ 86.9% و2.5% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 44.7% والأفراد علي نسبة 55.2%.

