مصطفى ثابت يهنئ فخامة الرئيس والشعب المصري العظيم بمناسبة ثورة يونيو المجيدة

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:10 م
الدكتور مصطفى ثابت - رئيس التحرير
الدكتور مصطفى ثابت - رئيس التحرير
يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والقوات المسلحة المصرية، والشرطة المصرية، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

ووجه ثابت، رسالة لشعب مصر العظيم قائلًا فيها: "أهنأكم بذكرى الثورة السابعة، الثورة العظيمة الذي خرج الملايين من أبناء الوطن في هذا اليوم العظيم، ضد قوى الظلام والشر الذين حاولوا اختطاف الوطن في غفلة من الزمن، وامتلأت الشوارع بأبناء الشعب المصري الواعي، وذلك في مشهد يعبر عن كل معاني التحضر والرقي، مشهد لا يمكن أن يتكرر ومن المستحيل أن ينساه أي مصري".

وأكد رئيس التحرير، أن الشعب المصري صنع أعظم الثورات في التاريخ وهي ثورة 30 يونيو المجيدة والعظيمة التي قضت على الجماعة الإخوانية الإرهابية وأفكارها الخسيسة، واستعاد الشعب هويته وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار، وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنيّ في بناء الحاضر وتأمين المستقبل.

ووجه الدكتور مصطفى ثابت، رسالة مهمة إلى الشباب، بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل من أجل بناء مصرنا الحبيبة، وأنه لا يمكن أن يبنى الوطن إلا بسواعد أبنائه خاصة الشباب، موجهًا خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي، على ما يبذله من جهود كبيرة وعظيمة وضعت مصر على خارطة الطريق نحو العالمية، ويعمل دائمًا من أجل الحفاظ على كل شبر في هذا الوطن، وحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها من كل سوء ومكروه.

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