قطر تسجل 750 إصابة بكورونا والإجمالي إلى 94303 حالات

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، 750 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 1477 شخصًا، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة .

 

ووفقًا لوزارة الصحة القطرية، وصل إجمالي عدد الحالات 94303 النشطة، منها 15601 وبلغ عدد المتعافين من المرض 78702 حالة، أما إجمالي الوفيات حتى الآن بلغت 110 .

 

وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الصحة في قطر، عن تسجيل حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 110 حالات.

 

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أنه تم تسجيل 879 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ الإجمالي 16328 حالة، مشيرة إلى رصد 1153 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء إلى 77225 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,645 مليون إصابة، بينهم أكثر من 489 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,238 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

 وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

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