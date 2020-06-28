من وسط الورود.. سهر الصايغ تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:12 م
سهر الصايغ
سهر الصايغ
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة سهر الصايغ قلوب محبيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث ظهرت سهر من حديقة منزلها وسط الورود مرتدية تيشرت باللون الأخضر وفوقه چاكت چينز ، ولم تعلق على الصورة بشئ.

وتفاعل الكثير مع الصورة وتعددت التعليقات أهمها ملكة جمال الكون.

وفي سياق منفصل شاركت سهر بمسلسل "حب عمري" في السباق الرمضاني الماضي, مسلسل "حب عمري"، من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

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