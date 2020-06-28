نجم برشلونة يهاجم مدربه "سيتين" ويحمله مسؤولية النتائج السلبية للفريق

برشلونة ، انتهت مباراة العملاق الكتالوني بتعادل مخيب أمام فريق سيلتا فيجو، على ملعب الأخير، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





برشلونة وصيف





وهاجم نجم فريق برشلونة الإسباني مدربه كيكي سيتين، عقب تعادل الفريق المخيب أمام سيلتا فيجو، في مباراة قد تبعد الفريق عن المنافسة على بطولة الليجا الإسبانية.





نتائج برشلونة السلبية





وحمَل سواريز المدير الفني للفريق مسئولية النتائج السلبية للفريق ولاسيما خارج ملعبه، قائلًا: "المدربون هنا ليفعلوا شيئًا ما"، في إشارة من النجم الأوروجوياني بأن مدربه غير جدير بقيادة الفريق.





نجم برشلونة يهاجم سيتين





وعكس تصريح سواريز الحالة النفسية للفريق وعلاقة اللاعبين بمدربهم سيتين، بعكس العلاقة القوية التي كانت تربطهم بمدرب برشلونة السابق فالفيردي، وخاصة بعد نتائج الفريق المخيبة.





تعادل برشلونة





وتسبب جريزمان في تعادل فريق سيلتا فيجو مع برشلونة حيث تحرك بشكل خاطئ أدى إلى دخول الهدف الثاني في مرمى تير شتيجن، عقب تبديل سيتين له، ودخوله الملب محل سواريز.





برشلونة في المركز الثاني





ويتصدر ريال مدريد الإسباني بطولة الدوري الإسباني، فيما يحل برشلونة في الوصافة، في ظل مواصلة الملكي سعيه نحو تحقيق اللقب الذي احتفظ به البرسا مؤخرًا.











