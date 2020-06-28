اخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع الأهلي

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:31 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي
يحاول النادي الأهلي حسم ملف رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

ويسعى المارد الأحمر لشراء عقد رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم أخر مع الفريق.

وينوي مسئولو القلعة الحمراء تكثيف مفاوضاتهم مع هيدرسفيلد الفترة القادمة لحسم ملف رمضان صبحي بشكل نهائي خلال أيام.

ويريد الأهلي انهاء ملف رمضان صبحي في وقت سريع لعدة أسباب أهمها تنفيذ مطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولإقناعه بالاستمرار مع الأحمر وتجديد عقده.

أما السبب الثاني الذي يدفع الأهلي لسرعة انهاء ملف رمضان صبحي هو استقرار النادي على الصفقات التي سيتعاقد معها في نفس المركز اللاعب في الصيف المقبل.

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