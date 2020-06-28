أسامة كمال لـ إثيوبيا عن "حديث حرب": "احذروا ما تتمنونه"

وجه الإعلامي أسامة كمال، رسالة للشعب الإثيوبي والعالم أجمع، قال خلالها: "هذه رسالة مختصرة من مواطن مصري للمواطنين الإثيوبيين وللعالم، مصر لم تتحدث في أي وقت من الأوقات عن حرب مع إثيوبيا بسبب المياه أو نهر النيل".





وأضاف "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مع أسامة كمال" المذاع عبر قناته عبر "يوتيوب"، اليوم الأحد،: "النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، حياتنا وموتنا نحن وليس حياتكم وموتكم أنتم، ولم نقل لكم أبدًا لا تبنوا السد ولم نقل لا تملؤه، ولكننا نطالبكم فقط بفعل الشيء الصحيح فيما يتعلق بمدة المليء".





وتابع: "نوعية الحديث الذي يخرج من إثيوبيا اليوم لا يمثل طبيعة شعبكم الطيب، ولي فيه أصدقاء كثر، عندما يتحدث البعض عن الحرب يجب أن يرد عليهم الآخرين احذروا ما تتمنونه، نحن لسنا دعاه حرب، ولكننا نسعى نحو الحياة لنا والتنمية لكم، وهي أيضًا حق في الحياة، تفهموا ولا تجعلوا من مصدر الحياة سببًا للموت، فلتعيشوا وليعش الأخرين، أحبوا جيرانكم ولا تدمروا جيرانكم".





كان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري الموارد المائية، قد أدلى بالعديد من التصريحات حول مستقبل المفاوضات المتعثرة للسد النهضة.





ونستعرض معكم" أبرز تصريحات وزير الري، والتي جاءت كما يلي:





مصر أكبر دولة جافة في العالم وتعتمد على النيل بنسبة 97%.





تعامل الدولة مع ملف سد النهضة يأتي من منظور الأمن القومي المصري.





مصر وصلت لحلول فنية قدمتها لإثيوبيا لتوفير الكهرباء من السد دون الإضرار بحصتنا من المياه.





إثيوبيا لم ترد على موقفها في حالة حدوث جفاف طبيعي أثناء الملء.





الوصول لاتفاق أمر يريح الجميع، وأمر جيد لإثيوبيا من حيث التعاون والاتفاق والتواصل.





كل يوم يمر يكون فارق مع مصر من حيث تغير الخطط والتعامل مع ملء السد.





ملء سد النهضة يمثل جفاف صناعي لمصر.





أي كمية مياه يملأها السد تعني تقليل الكمية في مصر.





توصلنا لحلول فنية توصل إثيوبيا في أحلك ظروف الجفاف توليد 80% من الطاقة الكهربية للسد، واتفقنا على السيناريوهات الخاصة بذلك.





مصر تريد من إثيوبيا أن تدعمها وقت الجفاف، وهو الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر.





سنعود للتفاوض عندما يكون هناك نية للاتفاق، وأدوات تحكم الاتفاق.





علاقة مصر بإثيوبيا علاقة زواج كاثوليكي.





مصر لديها مخاوف حقيقة كونها تعتمد على نهر النيل.





الجانب الفني لا يزال في طور المفاوضات.





تم الاتفاق خلال مفاوضات مع إثيوبيا على جوانب يتم تغيرها في الجلسة التالية.





الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر يتعلق بكيفية الدعم وقت الجفاف.





لابد من وجود إرادة سياسية للنقاط التي سيتم الاتفاق.





معركة سد النهضة معركة النفس الطويل.



