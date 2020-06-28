الخطوط الجوية البريطانية تعتزم تسريح 350 طيارا

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، التابعة للمجموعة الدولية الموحدة لشركات الطيران، ستقوم بتسريح 350 طيارا ووضع 300 آخرين ضمن "مجموعة" سيجري إعادة تعيينهم عند الحاجة، بحسب ما نشرت "د ب ا".


وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي عقب توصل الشركة لاتفاق مع طياريها.


 وتشير الصحيفة، التي لم توضح مصدر هذه المعلومات، إلى أن معظم الطيارين الذين يواجهون عمليات تسريح إجباري يعملون في مطار جاتويك في لندن.


وأوضحت الصحيفة أن الطيارين ومساعديهم الذين تم إدراجهم ضمن مجموعة الــ 300 ليس لديهم حاليا طائرة للعمل عليها وسيواصلون العمل في مقابل تقاضيهم نصف راتبهم، في حين سيجري خفض رواتب أفراد طاقم الطائرة الآخرين بنسبة 15% في الوقت الحالي.


 وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الخطوط الجوية البريطانية تتعرض لانتقادات من النقابات وأعضاء البرلمان بسبب خطط لشطب 12000 وظيفة، أو تسريح حوالي 30 بالمئة من موظفيها.

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