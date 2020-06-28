ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تقام اليوم الأحد مباراة واحدة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، والتي ستجمع بين فريقي ساوثهامبتون وواتفورد، ضمن مباريات الحولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة البريميرليج.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وحسم رسميًا اللقب قبل 7 جولات من النهاية، وبفارق كبير عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويتصدر جيمي فاردي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدف، ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 17 هدف، متساويًا مع بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:
جيمي فاردي.. 19 هدفًا.
بيير إيميريك أوباميانج .. 17 هدفًا.
محمد صلاح .. 17 هدفًا.
سيرجيو أجويرو .. 16 هدفًا.
داني إينجز .. 16 هدفًا.
ساديو ماني .. 15 هدفًا.
راؤول خيمينيز .. 15 هدفًا.
ماركس راشفورد .. 14 هدفًا.

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