بعد تصريحه بعدم تقديم مشاهد ساخنة.. رانيا محمود ياسين تدعم يوسف الشريف

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

دعمت النجمة رانيا محمود ياسين، الفنان يوسف الشريف بعد الضجة التي حدثت معه بعد تصريحاته مع الإعلامي رامي راضون.

 

حيث نشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلقت قائله : يوسف الشريف تحدث عن بضع شروط في العقود فيما يخص المشاهد الساخنة وليس ملامسة النساء.

 

وتابعت : أنا شوفت اللقاء ، إذن هو حر ، ولكن لو كان رحب بالمشاهد الساخنة كنتو عملتوا فيه أيه ، هو حر ، الحقيقة إن الفنان بيتهاجم علي أي رأي.

 

يشار أن الفنان يوسف الشريف قد صرح أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أنه يرفض التلامس ويضع هذا شرطا من شروط العقد.

 

الجدير ذكره أن يوسف الشريف آثار الجدل عقب هذه التصريحات من قبل عدد من النجوم مما جعله يخرج ليقول أنه لم يقصد منع الملامسة بل ما كان يقصده هي المشاهد الجنسية.

 

وتعرض أيضا "الشريف" للإنتقاد من قبل عدد من المنتجين والمخرجين وذلك بسبب رفضه لأحد المخرجين بتجسيد عمل يوجد به مشاهد ساخنة وقام المخرج بالرد عليه قائلا "ماتشتغلش الشغلانة ديه".

 

يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.

 

قصة "النهاية"

 

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

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