المقاولون العرب يرفع مطالبه لبيع طاهر محمد للأهلي

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:29 م
طاهر محمد
طاهر محمد
حسام مجدي
قام نادي المقاولون العرب برفع مطالبه للموافقة على بيع طاهر محمد طاهر نجم الفريق إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة في الأيام القليلة الماضية مع المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر محمد في الصيف المقبل.

وطلب نادي المقاولون العرب الحصول على مبلغ 40 مليون جنية مصري للموافقة على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي وهو ما رفضه الأهلي نهائيا.

وتفاجئ مسئولو الأهلي برفع المقاولون العرب لمطالبهم لبيع طاهر محمد ليصبح 50 مليون جنية وهو ما يعقد الصفقة بشكل كبير حتى الآن.

وسيحاول مسئولو المارد الأحمر الفترة المقبلة التفاوض من جديد مع المقاولون العرب وإقناعهم بتخفيض عرضهم أو عقد صفقة تبادلية بين الطرفين لحسم الصفقة.

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