فايلر يُكلف مدرب حراس الأهلي بمتابعة قطاع الناشئين لتعويض إكرامي

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كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، بمتابعة قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة.



ويأتي طلب فايلر، من أجل رغبته في تصعيد حارس مرمى جديد من القطاع، بعد رحيل شريف إكرامي بصفة رسمية عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.



وكان المدير الفني، أبدى رفضه في التعاقد مع حارس جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل تواجد علي لطفي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير بين صفوفه.



ومن المنتظر أن يُجهز ميشيل تقرير مفصل عن قطاع الناشئين في حراسة المرمى، وعرضه على المدير الفني فور عودته إلى القاهرة من بلاده.



ويتواجد فايلر، في بلاده خلال الفترة الحالية بسبب حصوله على إجازة من أجل الاطمئنان على إسرته وحسم مصيره من التجديد مع القلعة الحمراء.



وأعلن شريف إكرامي في وقت سابق، عن رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية عقده وعدم النية في تجديده بالفترة المقبلة.