تسجيل أكثر من 900 حالة شفاء من كورونا في الكويت

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 908 أشخاص من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 35494 شخصا.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، 551 إصابة جديدة بالعدوى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 44942، وتم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم 348.

وكشف الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند، في بيان رسمي، أن حالات الإصابة الـ551 المسجلة اليوم تضمنت 341 حالة لمواطنين كويتيين و210 حالات لغير الكويتيين.

وقد أشار السند، إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 149 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9100 حالة.

وذكر متحدث وزارة الصحة الكويتية، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3814 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 379338 فحصا.