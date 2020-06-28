تسجيل أكثر من 900 حالة شفاء من كورونا في الكويت

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 908 أشخاص من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 35494 شخصا.

 

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، 551 إصابة جديدة بالعدوى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 44942، وتم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم 348.

 

وكشف الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند، في بيان رسمي، أن حالات الإصابة الـ551 المسجلة اليوم تضمنت 341 حالة لمواطنين كويتيين و210 حالات لغير الكويتيين.

 

وقد أشار السند، إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 149 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9100 حالة.

 

وذكر متحدث وزارة الصحة الكويتية، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3814 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 379338 فحصا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حالات الشفاء الكويت الصحة الكويتية

أخبار تهمك

أجايي يحسم مصيره مع الأهلي بقرار مفاجئ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبيا جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

المقاولون العرب يرفع مطالبه لبيع طاهر محمد للأهلي

منذ أقل من ساعة

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة تهدد مستقبل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

منذ أقل من ساعتين

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية: 9 وفيات.. و955 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تعلن شفاء 370 مصابا من فيروس كورونا

الكويت تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا.. وإصابة 1008 حالة جديدة

الكويت تسجل 7 وفيات و454 إصابة جديدة بكورونا

الكويت تسجل 3 حالات وفاة و575 إصابة جديدة بكورونا

الكويت تسجل 505 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبيا جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

عاجل.. نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

01:31 م

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

11:43 ص

أجايي يحسم مصيره مع الأهلي بقرار مفاجئ

01:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن