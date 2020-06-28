كروز أزول المكسيكي يعلن وجود 22 حالة إصابة بين صفوفه

أعلن نادي كروز أزول المكسيكي وجود 22 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه، وهو الرقم الأكبر بين الأندية في الدوري المحلي هناك.





أوضحت الإدارة في بيان: "تم إجراء فحوصات طبية على اللاعبات وأعضاء الجهاز الفني والعاملين، امتثالاً لبروتوكولات العودة إلى التدريبات، وتم الكشف عن 14 حالة، بالإضافة إلى اثنتين محتملتين.





وأضاف: "المصابين دون أعراض ويخضعون للملاحظة، وفقاً للبروتوكولات التي وضعتها السلطات الصحية والدوري المكسيكي لكرة القدم.





وفيما يتعلق بفريق الرجال، بقيادة المدرب روبرت سيبولدي، أفاد النادي بأنه تم إجراء فحوصات كوفيد 19 في 24 يونيو (حزيران) على اللاعبين والمدربين والعاملين، وأسفرت النتائج عن 8 إيجابيات، و7 حالات محتملة، وجميعهم بلا أعراض.