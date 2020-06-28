بعد إنقضاء فترة العزل.. وزير الإسكان يمارس مهام عمله من مكتبه

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

عاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 28 يونيو 2020، لممارسة مهام منصبه من مكتبه بمقر وزارة الإسكان، وذلك بعد انقضاء فترة العزل المنزلى، وظهور نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية من الإصابة بالفيروس.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، فى مكتبه لقاءات مُكثفة مع مسئولى الوزارة وقيادات القطاعات المختلفة بالوزارة، لمتابعة ملفات العمل بجميع المشروعات التى تنفذها قطاعات الوزارة المختلفة، وكذا استعراض جميع الملفات والمراسلات.

وعند وصول وزير الإسكان لمقر الوزارة، أجرى الكشف بجهاز الحرارة عند دخوله من بوابة الوزارة، واستقبله قيادات الوزارة والعاملون بحفاوة وترحيب، بعودته سالماً معافى، متمنين له دوام الصحة والعافية، والتوفيق فى أداء مهمته فى النهوض بالعمران المصرى ، والمساهمة فى التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تلقى اتصالات عديدة من المسئولين الحكوميين، والشخصيات العامة، تهنئه بعودته سالماً لممارسة مهام عمله.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وخلال فترة العزل المنزلى والتى طبقها على نفسه، كان يعقد اجتماعات يومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة جميع المشروعات التى تنفذها قطاعات الوزارة، وكذا ترأس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 87 حالة جديدة.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2620 حالة وفاة.




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