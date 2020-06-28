عضو سابق باللجنة السودانية لسد النهضة: مصر استنفذت كافة السبل السلمية

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أحمد المفتي، عضو اللجنة الوطنية السودانية لسد النهضة المستقيل، إن بيان رئيس الوزراء الإثيوبي ضغوط إثيوبية متواصلة، لافتًا إلى أنه خلال أقل من 24 ساعة خرج تصريح من مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بأن ملئ سد النهضة سيبدأ خلال أسبوعين، والذي يفترض أن يبدأ عقب الوصول لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا وفقا لما توصلت إليه القمة المصغرة.

وأضاف "المفتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مع أسامة كمال" المذاع عبر قناته عبر "يوتيوب"، اليوم الأحد، أن الجانب الإثيوبي يُصر على ملئ سد النهضة دون التوصل لاتفاق، متوقعًا فشل المفاوضات حول سد النهضة؛ نظرًا لتغيير ما تم الاتفاق عليه بنسبة 90-95%، مشددًا على أن هناك معادلة جوهرية بالنسبة للسودان لم يتم الاتفاق عليها، وهي حصص مياه مصر والسودان.

وتابع عضو اللجنة الوطنية السودانية لسد النهضة المستقيل، أن حصر النقاش في اللجنة الفنية ظلم كبير على الحقوق المائية لمصر والسودان، مشددًا على أن القمة الإفريقية المصغرة استكمال لجميع الطرق الودية للمفاوضات، وتم استنفاذ كافة السبل السلمية المعروفة، متوقعًا أن يعطي مجلس الأمن فرصة أسبوعين للوصول لاتفاق.

وشدد، على أن موقف إثيوبيا ثابت ولن يتغير، فالجانب الإثيوبي قد يقوم ببعض المناورات، فهو ينظر للمياه على أنه له السيادة المطلقة عليه، منوهًا بأن الجانب الإثيوبي لن يتنازل عن 3 مطالب وهي تشييد السد وفرضه كأمر واقع، وملئ السد بإرادة منفردة وتشغيل السد، موضحًا أن ما تصرح به إثيوبيا شفهيًا مواقف دبلوماسية للتطمين ولن تؤدي لحل لأزمة سد النهضة. 

كان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري الموارد المائية، قد أدلى بالعديد من التصريحات حول مستقبل المفاوضات المتعثرة للسد النهضة.

ونستعرض معكم" أبرز تصريحات وزير الري، والتي جاءت كما يلي:

مصر أكبر دولة جافة في العالم وتعتمد على النيل بنسبة 97%.

تعامل الدولة مع ملف سد النهضة يأتي من منظور الأمن القومي المصري.

مصر وصلت لحلول فنية قدمتها لإثيوبيا لتوفير الكهرباء من السد دون الإضرار بحصتنا من المياه.

إثيوبيا لم ترد على موقفها في حالة حدوث جفاف طبيعي أثناء الملء.

الوصول لاتفاق أمر يريح الجميع، وأمر جيد لإثيوبيا من حيث التعاون والاتفاق والتواصل.

كل يوم يمر يكون فارق مع مصر من حيث تغير الخطط والتعامل مع ملء السد.

ملء سد النهضة يمثل جفاف صناعي لمصر.

أي كمية مياه يملأها السد تعني تقليل الكمية في مصر.

توصلنا لحلول فنية توصل إثيوبيا في أحلك ظروف الجفاف توليد 80% من الطاقة الكهربية للسد، واتفقنا على السيناريوهات الخاصة بذلك.

مصر تريد من إثيوبيا أن تدعمها وقت الجفاف، وهو الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر.

سنعود للتفاوض عندما يكون هناك نية للاتفاق، وأدوات تحكم الاتفاق.

علاقة مصر بإثيوبيا علاقة زواج كاثوليكي.

مصر لديها مخاوف حقيقة كونها تعتمد على نهر النيل.

الجانب الفني لا يزال في طور المفاوضات.

تم الاتفاق خلال مفاوضات مع إثيوبيا على جوانب يتم تغيرها في الجلسة التالية.

الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر يتعلق بكيفية الدعم وقت الجفاف.

لابد من وجود إرادة سياسية للنقاط التي سيتم الاتفاق.

معركة سد النهضة معركة النفس الطويل.

على المدى القريب أو البعيد يجب أن يكون هناك تقارب وود وحسن جوار وتنمية.​

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