رقم قياسي جديد لعدد حالات إزالة التعديات بالفيوم (صور)

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة قامت بإزالة 1001 حالة تعدٍ، ومنها في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدًا على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وعدم التهاون في الحفاظ على حقوق الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.





وأوضح "الأنصاري"، أن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الشرطة، قد تمكنت من إزالة 585 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على إجمالي مساحة 43 فدانًا و17 قيراطًا و11 سهمًا، كما قامت بإزالة 3 حالات تعدٍ على حرم الري بنواحي المحافظة.





كما تمكنت الحملات من إزالة 183 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، منها 147 حالة تعدٍ بالبناء على إجمالي مساحة 63 ألفا و284 مترًا، و36 حالة تعدٍ بالزراعة على إجمالي مساحة 182 فدانا و9 قراريط و11 سهمًا، فضلًا عن إزالة 230 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني على إجمالي مساحة 30 ألفا و356 مترًا.





ووجه محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بضرورة التصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.





وقام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صباح اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من أحياء وشوارع مدينة الفيوم، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقى سيارات الأجرة والركاب بارتداء الكمامات.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ بدأت بتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب للتعليم الأساسي بمنطقة الحواتم، كما تفقد المنطقة المحيطة بلجنتي مدرسة النهضة بالحادقة، وجمال عبدالناصر الثانوية العسكرية.





وأضاف أن محافظ الفيوم اطمأن على تواجد قوات الشرطة خارج لجان الامتحانات لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية بالشوارع المحيطة، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وبوابات التعقيم الذاتى للطلاب، وشدد على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم.





كما شملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، تفقد سير العمل بمجمع مواقف سيارات الفيوم - بنى سويف بمنطقة الحواتم، للتأكد من التزام سائقي السيارات والركاب بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار العدوى بالأمراض، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والالتزام بارتداء الكمامات.



