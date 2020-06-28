صديقة عزيزة وإنسانة بشوشة.. يسري نصرالله ينعى الناقدة نعمة الله حسين

نعى المخرج يسرى نصر الله الناقدة نعمة الله حسين التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر يسري نصر الله صورة الناقدة الراحلة نعمة الله حسين، وعلق عليها قائلاً: "فقدنا الناقدة السينمائية الكبيرة نعمة الله حسين، صديقة عزيزة وإنسانة جميلة وبشوشة، مش هانسى ضحكتها الهادئة وروحها المليئة بالحب للسينما وللناس وللحق".

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال المخرج يسري نصر الله السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وهو بطولة ليلى علوي، منة شلبي، باسم سمرة، أحمد داوود، محمد فراج، صابرين.